Daimler Truck-Aktie rutscht ab: Daimler Truck-CFO Goetz ist tot - Plötzlicher Unglücksfall

Der Manager sei "plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben", teilte der DAX 40 -Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Goetz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder.

"Der Tod von Jochen Goetz ist für Daimler Truck ein riesiger Verlust, menschlich wie beruflich", sagte der Vorstandschef von Daimler Truck, Martin Daum. Auch Aufsichtsratschef Joe Kaeser zeigte sich bestürzt. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht würdigte Goetz als "langjährigen Wegbegleiter und vertrauenswürdigen Ansprechpartner, einen Freund".

Anleger reagierten mit Verkäufen auf die Nachricht und schicken die Aktie von Daimler Truck bis Handelsende 0,70 Prozent auf 33,95 Euro nach unten.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)