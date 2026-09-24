Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Starke Nachfrage
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24.09.2026 16:32:40
Daimler Truck-Aktie schwächelt: Girteka ordert umfangreiches Lkw-Paket
Die Fahrzeuge sollen im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden, wie Daimler Truck mitteilte. Girteka zählt rund 6.500 Lkw zu seiner Flotte und hat diese bereits in diesem Jahr mit 500 Mercedes-Benz Actros L ProCabin modernisiert. Die Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,06 Prozent im Minus bei 42,13 Euro.
DJG/brb/kla
DOW JONES
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Bildquelle: Daimler Truck AG,Robert Way / Shutterstock.com
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