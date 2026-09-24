Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

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Starke Nachfrage 24.09.2026 16:32:40

Daimler Truck-Aktie schwächelt: Girteka ordert umfangreiches Lkw-Paket

Daimler Truck-Aktie schwächelt: Girteka ordert umfangreiches Lkw-Paket

Daimler Truck und der Transportdienstleister Girteka haben die Lieferung von 900 neuen Mercedes-Benz Actros L ProCabin vereinbart.

Die Fahrzeuge sollen im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden, wie Daimler Truck mitteilte. Girteka zählt rund 6.500 Lkw zu seiner Flotte und hat diese bereits in diesem Jahr mit 500 Mercedes-Benz Actros L ProCabin modernisiert.

Die Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,06 Prozent im Minus bei 42,13 Euro.

DJG/brb/kla

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Bildquelle: Daimler Truck AG,Robert Way / Shutterstock.com

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