Daimler Truck-Aktie: Underperform-Bewertung durch Bernstein Research

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Daimler Truck-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Chad Dillard.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 40,82 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 16,71 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 157 387 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 9,4 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 06.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.