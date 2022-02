Daimler Truck-Aktien ersetzen alstria office REIT-AG im MDAX - Daimler Truck-Aktie stark

Dies teilte am späten Dienstag Stoxx mit, der Indexanbieter von Qontigo. Es handelt sich um eine außerordentliche Änderung.

Die alstria office REIT-AG wird aus dem MDAX gelöscht, weil der Streubesitz im Zusammenhang mit einer Übernahme unter zehn Prozent gesunken ist. Nach den Regeln des "Guide to the DAX Equity Indices" ist ein Streubesitz von mindestens zehn Prozent erforderlich, um in die DAX-Auswahlindizes zu aufgenommen zu werden.

Die Anpassung wird zum 11. Februar 2022 wirksam.

Daimler Truck-Aktien legten nach der Ankündigung via XETRA letztlich um 2,17 Prozent auf 33,23 Euro zu. Die alstria-Aktie verlor derweil 2,17 Prozent auf 18,48 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)