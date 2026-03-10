Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Daimler Truck legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 41,21 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 17,50 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 215 493 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 10,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 12.03.2026 vorlegen.

