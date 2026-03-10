Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienempfehlung 10.03.2026 12:22:48

Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Daimler Truck-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Harry Martin einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Daimler Truck legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 41,21 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 17,50 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 215 493 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 10,4 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 12.03.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten