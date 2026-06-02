Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Chad Dillard wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Daten zum Truck-Markt in den USA aus. Die Produktion sei dort im ersten Quartal schwach gewesen, aber der Rückgang habe sich im April verlangsamt. Der Ausblick des Marktforschers ACT habe sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert.

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Das Papier von Daimler Truck legte um 15:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 42,05 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 16,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 300 744 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 17,8 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Daimler Truck am 07.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC



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