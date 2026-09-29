Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Aktie auf dem Prüfstand 29.09.2026 11:49:47

Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:33 Uhr um 0,9 Prozent auf 42,64 EUR nach. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 8,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138 213 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 19,4 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Daimler Truck AG

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