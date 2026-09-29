Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktie auf dem Prüfstand
|
29.09.2026 11:49:47
Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor.
Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:33 Uhr um 0,9 Prozent auf 42,64 EUR nach. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 8,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138 213 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 19,4 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
28.09.26
|JP Morgan Chase & Co. gibt Daimler Truck-Aktie Overweight (finanzen.at)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Daimler Truck
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|42,26
|-1,90%