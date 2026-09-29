Daimler Truck-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Underperform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor.

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Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:33 Uhr um 0,9 Prozent auf 42,64 EUR nach. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 8,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138 213 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 19,4 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Daimler Truck am 06.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC



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