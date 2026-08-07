Daimler Truck-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der maue Auftragseingang, schrieb Michael Aspinall am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen des Lkw-Herstellers. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei schwer einzuschätzen, weil nicht klar so, ob bereits alle Zollrückerstattungen hier verbucht würden.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 13:12 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 46,39 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 16,40 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 933 663 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 29,9 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 07.08.2026 wird Daimler Truck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.