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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Aktie bewertet 05.06.2026 10:34:52

Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 41,38 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 20,83 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80 827 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 15,9 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

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