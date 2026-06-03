Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die US-Auftragszahlen für Lastwagen, die einer staatlichen Richtlinie zur Reduzierung von Schadstoff-Emissionen unterlägen, hätten sich im Mai gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werte dies als positives Signal für die Nachfrage in Nordamerika, deren Erholung Ende 2025 begonnen habe und sich fortsetzen sollte. Als Hauptprofiteur sieht Housden Daimler Truck.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Daimler Truck konnte um 10:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,28 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,26 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 187 396 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 18,4 Prozent aufwärts. Am 07.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 03:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 03:25 / EDT



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