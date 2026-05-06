Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktieneinstufung
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06.05.2026 14:07:47
Daimler Truck-Analyse: Underperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besser als gedacht wirkten aber die Auftragsentwicklung und der Ausblick auf das zweite Quartal.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:51 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 43,81 EUR nach oben. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 20,11 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 870 821 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 17,4 Prozent nach oben. Am 06.05.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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