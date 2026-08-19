Daimler Truck baut Archion-Beteiligung weiter ab - 600 Millionen Euro Erlös: Aktie mit Plus

Daimler Truck hat seine Beteiligung an der japanischen Nutzfahrzeug-Holding Archion wie geplant auf 25 Prozent reduziert. Der Verkauf bringt dem Konzern rund 600 Millionen Euro.

Daimler Truck fließen aus dem Teilverkauf der Beteiligung am japanischen Lkw-Joint-Venture Archion rund 600 Millionen Euro zu. Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, hat er die Beteiligung wie geplant auf 25 Prozent reduziert. Die Aktien seien im Zuge einer Sekundärplatzierung verkauft worden. Der neue Anteil von 25 Prozent entspreche dem Beteiligungsverhältnis des Joint-Venture-Partners Toyota an Archion, die im Rahmen der Integration von Mitsubishi Fuso und Hino Motors vorgesehen war.

Damit sei die bei Archion vorgesehene Eigentümerstruktur vollständig umgesetzt, so der DAX-Konzern. Der nun "deutlich gestiegene Streubesitz" sowie eine breitere Aktionärsbasis sollen die weitere Entwicklung von Archion als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen unterstützen.

"Wir bleiben ein wichtiger, langfristiger und strategischer Anteilseigner und werden Archion auch künftig unterstützen", sagte Eva Scherer, CFO von Daimler Truck.

Daimler Truck hatte sein japanisches Lkw-Geschäft mit dem von Toyota mit den Marken Fuso und Hino operativ in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Archion Group eingebracht.

Die Aktie von Daimler Truck gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent auf 45,43 Euro.

DOW JONES