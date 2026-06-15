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15.06.2026 10:29:41

Daimler Truck baut Defence-Geschäft aus

DOW JONES--Angesichts der hohen Nachfrage aus dem Verteidigungssektor will Daimler Truck sein Angebot für diese Branche ausbauen. Künftig soll eine größere Bandbreite an Fahrzeuglösungen angeboten werden, von leichten Mehrzweckfahrzeugen bis hin zu schweren taktischen Logistikplattformen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

In den nächsten Jahren soll ein mittelhoher dreistelliger Millionenbetrag in die Erweiterung der Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Servicekapazitäten investiert werden. Gebündelt werde das Geschäft unter der neuen Dachmarke Daimler Truck Defence. Aktuell sind etwa 1.000 Mitarbeitende im Defence-Bereich tätig.

Kontakt zum Autor: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)

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