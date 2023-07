Daimler-Truck-Betriebsratschef kritisiert Sparkurs

GAGGENAU (dpa-AFX) - Betriebsratschef Michael Brecht hat Sparmaßnahmen des Nutzfahrzeugzeugherstellers Daimler Truck kritisiert. Derzeit gebe es eine starke Orientierung an den Fixkosten, welche das Unternehmen deutlich reduzieren wolle, sagte Brecht am Donnerstag in Gaggenau (Kreis Rastatt). Das löse "einen riesen Druck" in der Belegschaft aus.

Natürlich wolle auch er ein sehr effizientes und wettbewerbsfähiges Unternehmen, sagte Brecht. Aber man müsse auch darüber diskutieren, ob man genügend investiere, um langfristig im Geschäft zu sein. "Bei uns arbeiten die Leute auch am Anschlag", sagte Brecht. Es gebe eine gewisse Resignation, zumindest in den Produktionsstandorten, wie eine weitere deutliche Reduktion der Fixkosten erreicht werden könne.

"Wir entwickeln uns als Unternehmen, denke ich, sehr gut", sagte Brecht. Aus Sicht des Betriebsrats würden die finanziellen Ziele erreicht. Am Mittwochabend erst hatte das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen für das zweite Quartal einen größeren operativen Gewinn verkündet als erwartet. In der vergangenen Woche hatte Daimler Truck mitgeteilt, sich weiterhin auf beeinflussbare Maßnahmen, insbesondere auf die Senkung der Fixkosten und der Investitionen, konzentrieren zu wollen.