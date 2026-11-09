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09.11.2026 06:31:29
Daimler Truck: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daimler Truck hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,570 EUR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,58 Milliarden EUR im Vergleich zu 10,55 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,973 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 12,59 Milliarden EUR gesehen.
Redaktion finanzen.at
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