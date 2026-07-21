Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
21.07.2026 12:54:00
Daimler-Truck-Chefin erwartet chinesische E-Lkw-Offensive
Daimler-Truck-Chefin rechnet bei Elektro-Lkw mit kräftiger Konkurrenz aus China. Um wettbewerbsfähiger zu werden, sollen in Deutschland 5000 Jobs wegfallen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)