Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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21.07.2026 12:54:00

Daimler-Truck-Chefin erwartet chinesische E-Lkw-Offensive

Daimler-Truck-Chefin rechnet bei Elektro-Lkw mit kräftiger Konkurrenz aus China. Um wettbewerbsfähiger zu werden, sollen in Deutschland 5000 Jobs wegfallen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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