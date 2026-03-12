Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
12.03.2026 09:38:39
Daimler-Truck-Chefin verdient trotz Gewinneinbruchs mehr
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Die Vergütung von Daimler-Truck-Chefin (Daimler Truck) Karin Radström ist im vergangenen Jahr trotz eines Gewinneinbruchs gestiegen. Das geht aus dem Vergütungsbericht hervor, den der DAX-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart veröffentlicht hat.
Demnach erhielt Radström 2025 eine Gesamtvergütung (inklusive Versorgungsaufwand) von 3,2 Millionen Euro. 2024 hatte sie noch 2,85 Millionen Euro verdient. Das entspricht einem Plus von rund 13 Prozent. Radström ist seit Oktober 2024 Vorstandschefin des Gesamtkonzerns, zuvor war sie Chefin der Sparte Mercedes-Benz Trucks.
Die Vergütung setzt sich aus einem festen und einem variablen Teil zusammen. Der Anstieg lässt sich vor allem mit einem deutlichen Plus bei der festen Grundvergütung erklären. Diese stieg von rund 813.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro. Die variable Vergütung sank hingegen leicht.
Gewinneinbruch bei Daimler Truck
Der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers ist 2025 um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro. Auch der Umsatz und der Absatz gingen zurück. Vor allem US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft belastet./rwi/DP/men
Analysen zu Daimler Truck
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|43,56
|3,84%
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.