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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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19.08.2026 13:24:40

Daimler Truck erlöst 600 Mio Euro aus Teilverkauf Archion-Beteiligung

DOW JONES--Daimler Truck fließen aus dem Teilverkauf der Beteiligung am japanischen Lkw-Joint-Venture Archion rund 600 Millionen Euro zu. Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, hat er die Beteiligung wie geplant auf 25 Prozent reduziert. Die Aktien seien im Zuge einer Sekundärplatzierung verkauft worden. Der neue Anteil von 25 Prozent entspreche dem Beteiligungsverhältnis des Joint-Venture-Partners Toyota an Archion, die im Rahmen der Integration von Mitsubishi Fuso und Hino Motors vorgesehen war.

Damit sei die bei Archion vorgesehene Eigentümerstruktur vollständig umgesetzt, so der DAX-Konzern. Der nun "deutlich gestiegene Streubesitz" sowie eine breitere Aktionärsbasis sollen die weitere Entwicklung von Archion als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen unterstützen.

"Wir bleiben ein wichtiger, langfristiger und strategischer Anteilseigner und werden Archion auch künftig unterstützen", sagte Eva Scherer, CFO von Daimler Truck.

Daimler Truck hatte sein japanisches Lkw-Geschäft mit dem von Toyota mit den Marken Fuso und Hino operativ in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Archion Group eingebracht.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 07:25 ET (11:25 GMT)

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