Daimler Truck Aktie

WKN DE: A3C9BA / ISIN: US23384L1017

16.01.2026 11:36:00

Daimler Truck Group 2025 Unit Sales Down 8%

(RTTNews) - Daimler Truck Holding AG (DTG.DE) reported that Daimler Truck Group 2025 unit sales were 422,510 trucks and buses compared to 460,409, last year. Mercedes-Benz Trucks posted unit sales of 159,871 units, compared to 159,540 units. Sales of battery-electric vehicles rose by two-thirds to 6,726 units from 4,035 units.

In fourth quarter, Daimler Truck reported group sales of 117,974 units compared to 124,386 units, a year ago. Mercedes-Benz Trucks registered a significant increase in its sales to 48,841 units from 43,806 units, last year.

Daimler Truck Holding AG (spons. ADRs) 20,40 -0,97% Daimler Truck Holding AG (spons. ADRs)
Daimler Truck 41,35 -0,53% Daimler Truck

