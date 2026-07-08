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08.07.2026 10:04:38

Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika

Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal zu einem Verkaufsplus zurückgekehrt. Insgesamt setzte der DAX-Konzern 86.707 Fahrzeuge ab, das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Schwaben am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt verkaufte das Unternehmen ebenfalls 8 Prozent mehr. Die im Frühjahr 2025 eingeführten Zölle von US-Präsident Donald Trump hatten dort zwischenzeitlich für einen heftigen Einbruch der Bestellungen und Verkäufe gesorgt.

Bei der Marke Mercedes-Benz Trucks, die vor allem in Europa und Lateinamerika stark ist, gab es ein Plus von 10 Prozent im Fahrzeugabsatz. In der kleineren Sparte mit Bussen setzte es für Daimler Truck im Quartal hingegen ein Minus von 13 Prozent. Auf Jahressicht liegt der Konzern nach sechs Monaten beim Gesamtabsatz nun fast auf Vorjahresniveau./men/stk

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