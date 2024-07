Daimler Truck legt Latte für Umsatz und Gewinn niedriger

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat nach einem schwachen Quartal die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Beim Umsatz werde jetzt mit einem Wert zwischen 53 Milliarden Dollar und 55 Milliarden Dollar gerechnet, teilte der im DAX notierte Konzern am Mittwochabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Die bisherige Spanne hatte jeweils um zwei Milliarden Euro über der neuen gelegen. Für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) prognostiziert das Unternehmen jetzt einen deutlichen Rückgang. Bislang hatte Daimler Truck einen operativen Gewinn in Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt.

Für Analysten kommt die Prognosesenkung nicht überraschend. Sie hatten bisher im Durchschnitt einen Umsatz von rund 54 Milliarden Euro auf dem Zettel. Beim operativen Ergebnis hatten sie bisher mit einem Rückgang um rund neun Prozent auf knapp fünf Milliarden Euro gerechnet. Bei Anlegern sorgten die Neuigkeiten dennoch für Enttäuschung. Die Aktie von Daimler Truck verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion 3,6 Prozent.

Der Nutzfahrzeughersteller hatte bereits Mitte Juli die Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt und dabei die Erwartungen enttäuscht. Am Donnerstag sollen die detaillierten Zahlen vorgelegt werden./zb/he