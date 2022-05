Daimler Truck mit Preiserhöhungen wegen Zusatzkosten

Der Lkw-Hersteller Daimler Truck will die steigenden Rohstoff - und Energiekosten mit Preiserhöhungen auffangen. Im Gesamtjahr sei mit einem hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag an Zusatzkosten zu rechnen, erklärte Finanzchef Jochen Goetz am Dienstag. Das solle über zweistellige Preiserhöhungen in den USA und Europa ausgeglichen werden.