Daimler Truck plant neues Mercedes-Benz-Werk in Tschechien

DOW JONES--Mercedes-Benz Trucks will sein europäisches Produktionsnetzwerk um einen Montagestandort in Tschechien erweitern. Der Baubeginn des neuen Werkes in Cheb in der Region Karlsbad ist für das kommende Jahr geplant. Es soll den Produktionsverbund ab Ende des Jahrzehnts ergänzen, wie die Tochter von Daimler Truck mitteilte. Das Werk in Wörth am Rhein in Rheinland-Pfalz "ist und bleibt Leit- und Volumenwerk im Produktionsverbund", bekräftigte das Unternehmen.

Das Werk in Tschechien werde als Montagestandort geplant, die lackierten Rohbau-Kabinen werden aus Wörth zugeliefert werden. Der Standort soll künftig im Mercedes-Benz Trucks-Produktionsverbund einen Teil des heutigen Produktionsprogramms aus Wörth und dem Werk im türkischen Aksaray abdecken. Er ist nach aktuellen Planungen auf eine Produktionskapazität von rund 25.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt. Gut 1.000 Arbeitsplätze in den Bereichen Fertigung, aber auch IT, Qualitätskontrolle und Instandhaltung sollen entstehen. Daimler Truck wird dazu in den kommenden Jahren einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag in den neuen Standort investieren.

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March 31, 2026 10:47 ET (14:47 GMT)