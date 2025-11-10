|
10.11.2025 06:31:29
Daimler Truck präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Daimler Truck hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,770 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 10,55 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,14 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,588 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 11,58 Milliarden EUR gerechnet.
