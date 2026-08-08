Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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08.08.2026 12:08:00
Daimler Truck setzt nach Gewinneinbruch auf zweites Halbjahr
Erneut ist der Gewinn bei Daimler Truck eingebrochen. Zölle drückten auf die Profitabilität. Der Dax-Konzern sieht seine Geschäfte aber an einem Wendepunkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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