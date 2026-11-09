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09.11.2026 06:31:29
Daimler Truck: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Daimler Truck hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 14,47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 12,33 Milliarden USD umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,546 USD sowie einen Umsatz von 14,12 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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