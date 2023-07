Daimler Truck steigert operativen Gewinn stärker als gedacht

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal überraschend stark zugelegt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe nach vorläufigen Zahlen 1,4 Milliarden Euro erreicht, teilte der Dax-Konzern (DAX 40) am Mittwochabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Im Vorjahr hatte hier ein operativer Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gestanden. Von Daimler Truck befragte Analysten hatten diesmal im Schnitt 1,3 Milliarden erwartet. Der Konzern begründete die Entwicklung mit einem starken Absatz, dem "robusten" Durchsetzen von Preisen und einer positiven Entwicklung des Service-Geschäfts.

Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate lösten die Nachrichten nur einen kurzen Kurssprung aus. Zuletzt wurde die Daimler-Truck-Aktie dort sogar unter ihrem Xetra-Schlusskurs von 32,82 Euro gehandelt.

Vor Sondereffekten erzielte das Unternehmen im zweiten Quartal den Angaben zufolge einen operativen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro, ebenfalls mehr als die 1,0 Milliarden ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Den Angaben zufolge übertrafen alle Segmente die Erwartungen der Branchenexperten. Im Industriegeschäft, das die Fahrzeugsegmente Trucks North America, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Trucks Asia, Daimler Buses und die Überleitung umfasst, lag die bereinigte Umsatzrendite den vorläufigen Zahlen zufolge bei 10,3 Prozent, während Analysten im Schnitt nur 9,2 Prozent erwartet hatten. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte sie bei 8 Prozent gelegen. Seine vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 1. August veröffentlichen./stw/he