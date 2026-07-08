Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
08.07.2026 10:23:40
Daimler Truck steigert Quartalsabsatz um 8 Prozent
DOW JONES--Daimler Truck hat seinen Absatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Im Dreimonatszeitraum April bis Juni legten die Verkäufe um 8 Prozent auf 86.707 Fahrzeuge zu.
Dabei verzeichnete das Segment Mercedes-Benz Trucks ein Absatzplus von 10 Prozent auf 38.970 Einheiten, während die Verkäufe von Trucks North America mit 41.687 Fahrzeugen um 8 Prozent höher ausfielen. Einzig bei Daimler Buses sank der Absatz um 13 Prozent auf 6.132 Fahrzeuge.
Starkes Wachstum verzeichnete das Unternehmen bei batterieelektrischen Lkw und Bussen, wenngleich die absoluten Zahlen noch klein sind. Der Absatz hier kletterte im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 1.405 Einheiten.
Die Absatzzahlen bezögen sich nach der Integration der Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Archion am 1. April nur noch auf die fortgeführten Aktivitäten, erklärte Daimler Truck.
Die Ergebniskennziffern zum zweiten Quartal wird der Nutzfahrzeughersteller am 7. August vorlegen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 08, 2026 04:24 ET (08:24 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
08.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck nach Absatzzahlen mit dem Markt schwach (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
08.07.26
|Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika (dpa-AFX)
|
07.07.26
|UBS AG veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
06.07.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.07.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.07.26
|DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|03.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|42,67
|-3,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.