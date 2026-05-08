Daimler Truck stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Daimler Truck hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,520 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,68 Milliarden USD im Vergleich zu 13,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,318 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 11,50 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at