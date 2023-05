Daimler Truck verdreifacht Gewinn - Auftragseingang schwächer

Frankfurt (Reuters) - Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat im ersten Quartal dank hoher Nachfrage und besserer Versorgung mit Halbleitern deutlich mehr Gewinn erzielt.

Von Januar bis März steigerte der Dax-Konzern den Absatz um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf gut 125.000 Einheiten. Der Umsatz schnellte um 25 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro, das Konzernergebnis verdreifachte sich fast auf 795 Millionen Euro, die das Unternehmen am Dienstag mitteilte. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lkw, Bussen und Dienstleistungen ist eine gute Grundlage, um den positiven Schwung für die kommenden Quartale beizubehalten", erklärte Finanzchef Jochen Goetz.

Die bereinigte Umsatzrendite lag, wie schon per Pflichtmitteilung Ende April berichtet, mit 8,8 Prozent am oberen Ende der Prognosespanne des Konzerns für das Gesamtjahr von 7,5 bis 9,0 Prozent. Der Ausblick, ein deutliches Plus von Umsatz und Betriebsergebnis, blieb unverändert. Der Auftragseingang sank um elf Prozent auf knapp 123.000 Einheiten.

