Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
08.10.2026 08:30:38
Daimler Truck verkauft deutlich mehr als im schwachen Vorjahresquartal
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal deutlich mehr Lkw an die Kunden verkauft als im sehr schwachen Vorjahreszeitraum. In den drei Monaten setzte der DAX-Konzern insgesamt 91.260 Fahrzeuge ab und damit 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Schwaben am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Insbesondere in der für das Unternehmen lukrativsten Region Nordamerika legten die Verkäufe mit einem Anstieg von über der Hälfte deutlich zu. Dort waren im Vorjahr wegen der Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump die Verkäufe eingebrochen. Aber auch die vor allem in Europa und Südamerika starke Lkw-Marke Mercedes-Benz konnte ihre Verkäufe steigern, während es bei den Bussen und bei Elektro-LKW schlechter lief.
Mit dem deutlichen Plus beim Gesamtabsatz befindet sich Daimler Truck wieder in der Spur der Besserung. Allerdings belastet die Schwäche der Wirtschaft in Europa und insbesondere auf dem Heimatmarkt Deutschland den Konzern weiter. Am 6. November stellt das Management um Chefin Karin Radström die finanziellen Ergebnisse aus dem dritten Quartal vor./men/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
08.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
08.10.26
|Daimler Truck verkauft deutlich mehr als im schwachen Vorjahresquartal (dpa-AFX)
|
06.10.26
|LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
06.10.26
|Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral (finanzen.at)
|
06.10.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen DAX mittags steigen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|40,89
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.