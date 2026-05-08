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08.05.2026 06:31:29
Daimler Truck verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Daimler Truck hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,990 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,82 Prozent auf 9,98 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,541 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,88 Milliarden EUR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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