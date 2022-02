Daimler Truck zieht am Freitag in den MDax ein

Nur zwei Monate nach der Börsenpremiere zieht der Lkw-Hersteller Daimler Truck in den Nebenwerteindex MDax ein. Die von der Daimler AG - jetzt Mercedes-Benz Group - im Dezember abgespaltene Nutzfahrzeug-Sparte ersetzt dort von Freitag (11. Februar) an den Hamburger Bürovermieter Alstria Office, wie die Deutsche Börse am Dienstagabend mitteilte.