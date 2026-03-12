Daimler Trucks nach starkem Orderplus optimistisch für 2026

DOW JONES--Daimler Truck hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Aufträge an Land ziehen können und zeigt sich auch für das Gesamtjahr optimistisch. "Vor dem Hintergrund einer steigenden Auftragsdynamik erwarten wir, dass das zweite Halbjahr stärker ausfallen wird als das erste", wird CFO Eva Scherer in der Mitteilung zitiert. Daimler Truck gehe davon aus, dass der aktuelle USMCA-Rahmen - das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada - bestehen bleibt.

Im vierten Quartal kletterte der Auftragseingang den weiteren Angaben zufolge um 13 Prozent auf 140.143 Einheiten. Zur Begründung dafür weist Daimler Truck auf eine positive Entwicklung in Europa (Mercedes-Benz Trucks) und eine Erholung in Nordamerika hin. Im Gesamtjahr ergibt sich damit ein kleines Plus von 2 Prozent auf 425.458 Einheiten.

Bei den Kostensenkungsplänen sieht sich das Unternehmen vor dem Zeitplan: "Wir setzen unsere Effizienzmaßnahmen schneller um als geplant (...)", sagte CEO Karin Radström laut Mitteilung.

Daimler Truck hat ein umfangreiches Programm zur Senkung der Kosten auf den Weg gebracht. Alleine in Deutschland sollen früheren Angaben zufolge etwa 5.000 Arbeitsplätze wegfallen. Jährlich sollen die Kosten um etwa 1 Milliarde Euro jährlich bis 2030 reduziert werden.

March 12, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)