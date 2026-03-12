Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 08:34:42

Daimler Trucks nach starkem Orderplus optimistisch für 2026

DOW JONES--Daimler Truck hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Aufträge an Land ziehen können und zeigt sich auch für das Gesamtjahr optimistisch. "Vor dem Hintergrund einer steigenden Auftragsdynamik erwarten wir, dass das zweite Halbjahr stärker ausfallen wird als das erste", wird CFO Eva Scherer in der Mitteilung zitiert. Daimler Truck gehe davon aus, dass der aktuelle USMCA-Rahmen - das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada - bestehen bleibt.

Im vierten Quartal kletterte der Auftragseingang den weiteren Angaben zufolge um 13 Prozent auf 140.143 Einheiten. Zur Begründung dafür weist Daimler Truck auf eine positive Entwicklung in Europa (Mercedes-Benz Trucks) und eine Erholung in Nordamerika hin. Im Gesamtjahr ergibt sich damit ein kleines Plus von 2 Prozent auf 425.458 Einheiten.

Bei den Kostensenkungsplänen sieht sich das Unternehmen vor dem Zeitplan: "Wir setzen unsere Effizienzmaßnahmen schneller um als geplant (...)", sagte CEO Karin Radström laut Mitteilung.

Daimler Truck hat ein umfangreiches Programm zur Senkung der Kosten auf den Weg gebracht. Alleine in Deutschland sollen früheren Angaben zufolge etwa 5.000 Arbeitsplätze wegfallen. Jährlich sollen die Kosten um etwa 1 Milliarde Euro jährlich bis 2030 reduziert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 03:35 ET (07:35 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

mehr Analysen
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 13,60 0,00% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Daimler Truck 43,56 3,84% Daimler Truck
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 54,95 -0,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen