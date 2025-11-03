Dainichi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dainichi lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 27,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,38 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,38 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at