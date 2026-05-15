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15.05.2026 06:31:29
Dainichi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dainichi lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -29,67 JPY. Ein Jahr zuvor waren -19,720 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,80 Milliarden JPY – eine Minderung von 24,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,37 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 93,03 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dainichi ein Gewinn pro Aktie von 71,74 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,08 Milliarden JPY – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Dainichi 19,90 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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