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05.11.2026 06:31:28
Dainichi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dainichi präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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