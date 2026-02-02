|
Dainichi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dainichi ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dainichi die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 103,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 83,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dainichi einen Umsatz von 10,99 Milliarden JPY eingefahren.
