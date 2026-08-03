Dainichi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dainichi ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dainichi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,61 JPY. Im Vorjahresquartal waren -12,820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dainichi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at