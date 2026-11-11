Dainichiseika Colour Chemicals Mfg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,94 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 18,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at