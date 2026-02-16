Dainichiseika Colour Chemicals Mfg legte Quartalsergebnis vor

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 171,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 123,98 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,24 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,35 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at