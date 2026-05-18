Dainichiseika Colour Chemicals Mfg präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 31,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dainichiseika Colour Chemicals Mfg 30,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 118,32 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Dainichiseika Colour Chemicals Mfg 149,91 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 124,29 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 124,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at