Dainichiseika Colour Chemicals Mfg: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 73,84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dainichiseika Colour Chemicals Mfg noch ein Gewinn pro Aktie von 378,73 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 30,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at