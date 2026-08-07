Dainichiseika Colour Chemicals Mfg stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dainichiseika Colour Chemicals Mfg hat am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 42,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dainichiseika Colour Chemicals Mfg 36,36 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 34,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at