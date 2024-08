Dainippon Ink and Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dainippon Ink and Chemicals hat am 09.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 97,11 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -9,510 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 283,05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at