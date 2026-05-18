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18.05.2026 06:31:29
Dainippon Ink and Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dainippon Ink and Chemicals veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 202,71 JPY, nach 64,41 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,49 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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