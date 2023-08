Dainippon Ink and Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dainippon Ink and Chemicals hat am 09.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,510 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 73,81 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 260,07 Milliarden JPY, gegenüber 270,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at