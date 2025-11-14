Dainippon Ink and Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dainippon Ink and Chemicals lud am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 91,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,52 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 262,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at