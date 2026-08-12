Dainippon Ink and Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dainippon Ink and Chemicals hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 189,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 73,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,90 Prozent auf 310,49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 261,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at