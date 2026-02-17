Dainippon Ink and Chemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dainippon Ink and Chemicals hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 112,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 112,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 266,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dainippon Ink and Chemicals 263,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 341,71 JPY. Im Vorjahr waren 225,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 052,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 071,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at